شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. «جوجل» تطور أداة تُحدد مسافة التباعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت جوجل عن تطوير أداة جديدة تساعد في تمكين المستخدم من تحديد مسافة التباعد الآمنة للوقاية من فيروس كورونا.

وأصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة أداة جديدة للواقع المعزز، تستخدم كاميرا هاتفك، لتظهر لك حدود المسافة الافتراضية للتباعد الاجتماعي الموصى بها بطول مترين على الأقل.

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وتعمل الأداة التي أطلقت عليها جوجل اسم Sodar حاليا على أجهزة جوجل كروم وأندرويد فقط، ورغم أن أداة الواقع المعزز التي أطلقتها جوجل لن تحدد مسافة التباعد بدقة متناهية، إلا أنها يمكن أن تعطيك فكرة عن خط التباعد الذي يجب أن تقف خلفه لتجنب الاتصال مع الآخرين.

وإذا كنت ترغب بتجربة هذه الأداة بنفسك، فأنت بحاجة للتوجه إلى (sodar.withgoogle.com) ومسح رمز الاستجابة السريعة على الموقع لتشغيلها على هاتفك.

وبعد الانتهاء من تنزيل الأداة، قم بتوجيه هاتفك للأسفل وتحريكه باتجاه الأرض حتى تظهر أداة القياس.

وباستخدام أداة sodar للواقع المعزز على الأجهزة المدعومة، يتم إنشاء حلقة نصف قطرها مترين حولك، وهي مسافة الأمان التي لا يجب أن يقترب أحد منك ضمن حدودها.