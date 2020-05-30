شكرا لقرائتكم خبر عن متى يُسمح لصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية بالعودة للعمل؟..«الصحة» تجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري،أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي وتمثل خطورة محتملة على الغير، بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية، لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء.

وأكد الدكتور عبدالله عسيري،عبر مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك تقييما مستمرا لنشاط فيروس كورونا وأعداد الإصابات، وأن ذلك هو ما يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء.

وأوضح عسيري، أن بعض الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بشكل كبير ستكون آخر ما يتم السماح به، فيما يُسمى بالمرحلة الخضراء، ومن المبكر جدا أن نعرف متى موعدها، ولن يُسمح بتلك الأنشطة حتى نتأكد من عدم وجود نشاط للفيروس.