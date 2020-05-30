شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الطائف يطيح بمفحط « وادي وج» بعد تعريض حياة الآخرين للخطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مرور محافظة الطائف، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط والقيادة بتهور في طريق “وادي وج” معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضح حساب “المرور السعودي” الرسمي بموقع “تويتر” أن المذكور سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرور الطائف يطيح بمفحط « وادي وج» بعد تعريض حياة الآخرين للخطر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.