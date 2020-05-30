شكرا لقرائتكم خبر عن « متحدث الموارد البشرية»: لا يحق لهذه المنشآت إنهاء التعاقد مع موظفين لديها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني، أنه لا يحق لأي منشأة أو مؤسسة أو قطاع استفاد من نظام ساند إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف.
وأضاف الهزاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه في حال مخالفة ذلك سيتم تطبيق غرامة بحق المؤسسة أو المنشأة المخالفة.
وأضاف ناصر الهزاني أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في غرامة بقيمة 10 آلاف ريال، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في هذا الشأن.
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