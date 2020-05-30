شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها صباح الأحد برحلة «الرياض – الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية (سار) عن استكمالها لاستعدادات استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف بدءًا من يوم غد الأحد.

وكشفت الخطوط الحديدية أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية؛ حيث تغادر الرحلة الأولى من محطة الرياض الساعة 7:11 صباحاً مروراً بمحطتي الهفوف وبقيق ووصولاً إلى الدمام.

وشددت الخطوط الحديدية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل 50% من طاقتها الاستيعابية، كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.