هل يُغني ارتداء النقاب أو الشماغ عن الكمامة؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أن ارتداء النقاب أو الشماغ يمكن أن يكون بديلا عن الكمامة القماشية ولكن بشروط معينة.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن ارتداء النقاب أو الشماغ يعد بديلاً عن الكمام القماشي بشرط أن يكون متكون من أكثر من طبقة قماش وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد“.
يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، شدد على ضرورة فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل، محذرا من مغبة الإخلال بالإجراءات الاحترازية ما يؤدي في نهاية المطاف للعودة إلى الوراء.
وقال الربيعة، في مقابلة على العربية اليوم السبت: نسبة الشفاء من كورونا عالية لدينا بسبب طرق وبروتوكلات العلاج، معلقا: سنعبر أزمة كورونا بسلام“.
ودعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا خاصة بين الأطفال وكبار السن.
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