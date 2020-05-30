7 شروط لإنهاء معاملات المصريين مع القنصلية فى الرياض

وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصرية أنه سيتم حجز موعد مسبق لإجراء المعاملات القنصلية. كما أنه لن يتم السماح بالدخول دون موعد، التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعى، للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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كما ينصح باستخدام القفازات أو استخدام المطهر المتوفر بالقنصلية عند الدخول وقبل الخروج منها، مع ضرورة حضور صاحب المعاملة بنفسه فقط، دون الحاجة لمرافقة الزوجة أو الأبناء أو الأصدقاء.
وشددت علي ضرورة الجلوس فى المقاعد المحدد فقط، والبقاء علي مسافة متباعدة قدر الإمكان، وفى حالة ظهور أي من أعراض الكورونا فعلي المواطنين اتباع الإجراءات المعلنة من الجهات الصحية وعدم التوجه إلى القنصلية.
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