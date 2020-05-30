مدن عراقية تنتظر ارتفاعا عالميا في درجات الحرارة

وقال عبد اللطيف في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إن "المدن المرشحة لأن تسجل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالميا هي مطربة الكويتية والأهواز الإيرانية أما في العراق فمن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى 51 درجة مؤية في كل من البصرة والعمارة وخانقين".

ويرجح عبد اللطيف السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هذا إلى انخفاض نسبة الغازات الملوثة للبيئة بسبب توقف النشاط الصناعي والاقتصادي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مشيرا إلى تأثير الاشعاع الشمسي المباشر الذي لم يجد أي عوالق كاربونية أو غبارية أو أملاح في طريقه وبالتالي "لا يحدث الاشعاع الشمسي أي عمليات امتصاص أو انعكاس أو انحراف".

وأكد عبد اللطيف، أن "الصيف ستتخلل بضعة أيام لانخفاض في درجات الحرارة ومعظم أيامه حارة ولا يختلف كثيرا عن المواسم الأخيرة".