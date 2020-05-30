شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السورية تتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات "ميج 29" الروسية المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش العربى السورى، اليوم السبت، تسلم دفعة من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميج 29" من روسيا الاتحادية، لتبدأ فى الأول من الشهر القادم تنفيذ المناوبات فى الأجواء السورية، وذكر مصدر عسكرى فى تصريح صحفى، "فى إطار التعاون العسكرى والفنى بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وضمن احتفال خاص أقيم فى قاعدة حميميم قام الجانب الروسى بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز (ميغ 29) إلى الجيش العربى السوري”.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أضاف المصدر إن “الطائرات التى تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها فى المطارات العسكرية السورية، حيث سيبدأ اعتباراً من الأول من يونيو 2020 طيارونا البواسل بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات فى الأجواء السورية”.

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وتشارك روسيا فى الحرب على الإرهاب، إلى جانب الجيش العربى السورى منذ سبتمبر عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.