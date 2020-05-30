شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الأردنية": ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 734 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت تسجيل إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 734.

وأوضحت الصحة،فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الأربع هى 3 حالات لأردنيين قادمين من أفغانستان وماليزيا وبريطانيا، وحالة مخالِطة لأحد المصابين فى محافظة إربد، مشيرة إلى عدم تسجيل أى حالة شفاء هذا اليوم.

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وأضاف البيان أنه تم إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 183 ألفا و641 فحصاً.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس حاليّاً مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها فى أقرب وقت ممكن، بما فى ذلك صالات المطاعم والمقاهى ومطاعم المولات.