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موسكو تحذر من استمرار تدهور الوضع فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت روسيا من استمرار تدهور الوضع فى ليبيا، مؤكدة على أن الوضع هناك مستمر فى التدهور وأن اتفاق وقف إطلاق النار يتهاوى.

 

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن الوضع فى ليبيا مستمر فى التدهور، وأشارت فى الوقت نفسه إلى أن وقف إطلاق النار معطل بالكامل.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المزيد من التأخير فى الأزمة النظامية فى ليبيا يهدد بعواقب وخيمة، تهدد ليبيا وشعبها.

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وقال أستاذ العلوم السياسية بجمعة سيفاستبول الروسية الدكتور عمار قناة إن المجتمع الدولى حاليا بالكامل فى حالة ارتباك فيما يخص الشرق الأوسط، بسبب الانشغال بأكثر من أمر لا سيما جائحة وتداعياتها، وقد لوحظ فى الفترة الأخيرة أن هناك تطورات ملموسة وتدخلات أجنبية فى الصراع الليبى وهو ما يعتبر انتهاكا لمقررات مؤتمر برلين.

 

وأضاف قناة أن تصريحات الخارجية الروسية بأن الوضع فى ليبيا مستمر فى التدهور وأن وقف إطلاق النار يتهاوى هى فى اعتقاده دعوة ستلعب دورا فيما يحدث.

 

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