العراق... تمديد حظر التجوال وإيقاف رحلات الوافدين لمدة أسبوع

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن عضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية رئيس المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أعلن تمديد حظر التجوال وإيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الأحد.
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وأضاف أنه "تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم، وأن هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد أعداد المصابين به".
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