الصحة السعودية تعلن عن شروط اعتماد النقاب والشماغ بدل الكمامة

وقالت الصحة السعودية تغريدة على موقعها الرسمي على موقع"تويتر" اليوم السبت، إن الشرط الأول أن يكون متكونا من أكثر من طبقة قماش، أما الشرط الثاني أن يكون النقاب أو الشماغ محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد.
وأقرت السعودية مخالفة بقيمة 1000 ريال (266 دولار) في حال عدم استخدام الكمامات، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتسجيل 22 حالة وفاة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس.
وتم تسجيل 1870حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة، تشكل نسبة 70.617 بالمئة من إجمالي الحالات.
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