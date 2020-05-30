وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، أنه "تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة "غوزناك" ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي". وقالت الخارجية: روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي، في الوقت نفسه، ننطلق من حقيقة أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله. وأضافت "قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية". يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن اصدار عملات مزيفة لصالح ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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