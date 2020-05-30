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الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثى على مدينة مأرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة أطلقها "الحوثي" على مدينة مأرب. وكانت قوات الجيش اليمنى، قد أحبطت يوم الخمس الماضى، هجوما لمليشيا الحوثي، شرق محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) عن قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده الله المخلافى قوله إن قوات الجيش دحرت هجوما للمليشيا الحوثى فى منطقة الجدافر شرق مديرية الحزم.

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وأكد العميد المخلافى أن قوات الجيش شنت - عقب ذلك - هجوما معاكسا، تمكنت خلاله من استعادة مواقع تنطلق منها هجمات المليشيا الحوثية.

وأوضح أن قوات الجيش طاردت فلول المليشيا أثناء فرارها الجماعى من منطقة المواجهات، تاركة جثث قتلاها مرمية فى الصحراء.

ولفت قائد اللواء 22 مشاة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة واستعادة عدد آخر.

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