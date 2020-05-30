شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان العراق: قلقون من تصاعد نشاط "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزانى، اليوم السبت، عن قلقه من تصاعد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مكتب البارزانى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل، قائد العمليات الخاصة فى قوة المهام المشتركة فى التحالف الدولى اللواء إريك هيل، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع فى العراق والمنطقة، والتشاور فى سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين بهدف التصدى لتهديدات إرهابيى داعش".

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وأعرب البارزانى بحسب البيان، عن "قلقه من تصاعد نشاط إرهابيى تنظيم داعش فى المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم وخصوصا الهجمات وعمليات الخطف التى تطال الفلاحين والمزارعين الكرد فى تلك المناطق".

من جانبه، أشار اللواء إريك هيل إلى أن إقليم كردستان شريك مهم للولايات المتحدة والتحالف الدولى فى المنطقة، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد مما يتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع العراق وإقليم كردستان.