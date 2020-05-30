شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 10 وفيات و306 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى يتخطى 6 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات ليرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 195 حالة، بالإضافة إلى 306 إصابات جديدة بكورونا ليرفع إجمالى الإصابات إلى 6179، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فى العراق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، فرض حظر التجوال أسبوعا فى عموم البلاد ابتداء من يوم غد لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، أعلنت خلية أزمة بابل بالعراق اليوم السبت، إصابة 11 طالبا قادما من روسيا بفيروس كورونا، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن محافظ بابل حسن منديل قوله أن 11 طالبا كانوا قادمين من روسيا إلى سكنهم فى بابل تبين إصابتهم بكورونا بعد فحصهم بالمطار، وتم احتجازهم حال وصولهم إلى المحافظة بمستشفى الحلة الجراحى، اتخاذ التدابير المناسبة.

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وفى سياق متصل، أعلنت دائرة صحة الديوانية وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن عدد الإصابات المسجلة فى الديوانية بلغ 24 حالة شفى منها 11 حالة وتوفيت حالتان.

من جهتها أعلنت شرطة ذى قار بالعراق،اليوم السبت، تطبيق حظر التجوال الشامل فى المحافظة وغلق مداخل قضاء سوق الشيوخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ).

وذكرت مديرية الشرطة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن هذا القرار جاء تنفيذا لمقررات خلية الأزمة، وذلك بعد أن سجلت المحافظة 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 18 حالة فى قضاء سوق الشيوخ .