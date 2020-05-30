شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العمانى: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العمانية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد19 في السلطنة خلال الأيام القادمة، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الأسطح.

وقال وزير الصحة العماني في مداخلة للتليفزيون العماني اليوم السبت، هناك 2400 حالة تعافت من مرض فيروس كورونا.

وفى وقت مبكر، أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلى للحالات المسجلة في السلطنة 10423 حالة، وتسجيل 2396 حالة شفاء، ووفاة 42 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، وكانت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، أعلنت إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50 % من موظفي كل جهة، ابتداء من الأحد المقبل .