شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات "كورونا" فى الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في دولة الكويت، وفق بيان صحفى، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (1008) حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم.

أضاف أن من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 287 حالة لمواطنين كويتيين و229 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و133 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وأما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.





ومن ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، تم رصد 324 حالة في منطقة الفروانية الصحية و215 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و196 حالة في منطقة الجهراء الصحية، 163 حالة في منطقة حولي الصحية و110 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبالنسبة للمناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية فقد تم رصد 92 حالة في منطقة الفروانية و81 حالة في منطقة جليب الشيوخ و67 حالة في منطقة العبدلي و62 حالة في منطقة حولي.

‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 26192 حالة.‬

Advertisements

وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19‪ ‬ في دولة الكويت 10156 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 883 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 206 وقد جرى تسجيل 11 حالة وفاة ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2، حيث كان مرض كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفاة.

يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 ومازالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 15831 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 52 حالة، منها 5 حالات لمواطنين كويتيين و47 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

هذا وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية 3661، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 290013.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر, وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا كوفيد-19 والقضاء عليه، كما نوصي بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.