شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يكشف أسباب ارتفاع نسب الشفاء من كورونا فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، على ضرورة فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل، محذرا من مغبة الإخلال بالإجراءات الاحترازية ما يؤدى في نهاية المطاف للعودة إلى الوراء، مضيفا:" أحزنني ما رأيت من بعض المناظر".

وقال وزير الصحة السعودي في مقابلة على العربية اليوم السبت: نسبة الشفاء من كورونا عالية لدينا بسبب طرق وبروتوكلات العلاج، معلقا: سنعبر أزمة كورونا بسلام".

ودعا الربيعة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.

وعلى صعيد آخر، أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد يوم الأحد القادم الموافق للثامن من شهر شوال الجاري 1441هـ - ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة - وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.