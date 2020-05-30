شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة مكة»: إطلاق سراح 2288 من سجناء الحق العام بعفو ملكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إطلاق سراح 2288 محكوماً من سجناء الحق العام، الذين شملهم العفو الملكي الصادر مؤخراً.

وكشفت “الإمارة” في تغريدة على حسابها الموثق بموقع”تويتر”، أن إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة، أطلقت سراح السجناء المعنيين خلال الفترة من 1 رمضان وحتى 6 شوال 1441هـ.