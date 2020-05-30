شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة مكة»: إطلاق سراح 2288 من سجناء الحق العام بعفو ملكي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إطلاق سراح 2288 محكوماً من سجناء الحق العام، الذين شملهم العفو الملكي الصادر مؤخراً.
وكشفت “الإمارة” في تغريدة على حسابها الموثق بموقع”تويتر”، أن إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة، أطلقت سراح السجناء المعنيين خلال الفترة من 1 رمضان وحتى 6 شوال 1441هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر «إمارة مكة»: إطلاق سراح 2288 من سجناء الحق العام بعفو ملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.