الصين تطلق قمرين صناعيين الى الفضاء للتجارب التكنولوجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الخليج 365 - متابعات أعلنت الصين ،اليوم السبت ، عن نجاحها بإطلاق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

Advertisements وقال مركز الإطلاق في بيان له "سيتم استخدام قمري التجارب التكنولوجية الصناعيين الجديدين، اللذين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش - 11 في الساعة 4:13 صباحًا (بتوقيت بكين)، بشكل أساسي في التجارب التكنولوجية الجديدة لمراقبة الأرض". واضاف"مثلت عملية الإطلاق اليوم السبت المهمة الـ332 لسلسلة صواريخ لونغ مارش".

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