ونقلت صحيفة "النهار"، اللبنانية، مساء اليوم السبت، عن ناصيف حتى، قوله إن مجلس الأمن يدرس الموازنة لتقييم قوات اليونيفيل، وهناك اقتراحات من الأمين العام للأمم المتحدة والهيئة الاستشارية، لزيادة طفيفة في ميزانيتها.
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وقال وزير الخارجية اللبناني، إننا "نخوض معركة ديبلوماسية عنوانها هام جدا هو التمديد ليونيفيل بمختلف مهامها، دون المس بعديد القوة، لأن الهدف من خفض العديد هو إضعافها، ونحن في اتصال مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم الموقف اللبناني في هذا الصدد".
ويشدد ناصيف حتى على أن مصلحة الحفاظ على السلم والأمن في الجنوب اللبناني أساسية، مؤكدا أن هناك محاولات إسرائيلية دائما لإضعاف قوة يونيفيل في الجنوب والسعي إلى تحوير مهامها، و"هذه المحاولات تجرى وجرت، ونحن نتصدى لها دائما، وهناك موقف دولي واسع مؤيد لنا. موقفنا ثابت ومستقر وسنعمل دائما على تعزيز هذا الدعم وتوسيعه".
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الأربعاء المقبل، ليؤكد أمامهم موقف لبنان الثابت والمستقر والدائم الالتزام بالقرار 1701.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التمديد لقواتها… وزير الخارجية اللبناني: هناك محاولات إسرائيلية لإضعاف "اليونيفيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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