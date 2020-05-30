الكويت تشهد حدثا جديدا بشأن كورونا 

وأكدت صحيفة "الكويتية"، مساء اليوم، السبت، أنه تم تسجيل أعلى حالات شفاء من المصابين بكورونا، بـ883 حالة تعافي، ترفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 10156
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، إن الحالات الجديدة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، أمس الجمعة، اعتماد بلاده خطة تستهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع نحو 365 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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