اليمن.. تعليق أممي لخدمات الصحة الإنجابية بـ140 مرفقا طبيا

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، تعليق خدمات الصحة الإنجابية في 140 مرفقا طبيا في اليمن، بسبب عدم توفر التمويل اللازم لذلك.

جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال التقرير، إن الصندوق "أجبر في وقت سابق من هذا الشهر، على تعليق توفير رعاية الصحة الإنجابية في 140 من أصل 180 مرفقا صحيا باليمن، بسبب نفاد التمويل الخاص بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة".

وأضاف: "لقد كانت هناك عواقب مأساوية بالفعل جراء تعليق العمل في هذه المرافق الصحية".

وأشار أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو المزود الوحيد لأدوية ومستلزمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن.

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وذكر التقرير، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان حصل على 41 بالمئة فقط من مبلغ 100.5 مليون دولار أطلق مطلع العام الجاري، مناشدة عاجلة لتوفيره بهدف تمويل العمليات الإنسانية في اليمن.

وفي 22 مايو/ أيار الجاري، حذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، ينس لاركيه، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، من انهيار النظام الصحي في اليمن.

وقال لاركيه، إن نصف المؤسسات الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها في اليمن بسبب الصراع الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات.

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