كورونا.. 33 وفاة بالسعودية والكويت وأعلى نسبة تعافٍ يومية بقطر

الخليج 365

سجلت السعودية والكويت السبت، 33 وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات في البحرين، ورصدت قطر أعلى نسبة تعافٍ يومية، بحسب إحصاءات رسمية.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيلها، 22 وفاة، وألفاً و618 إصابة بالفيروس.



وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 83 ألفا و384، بينها 480 وفاة، و58 ألفا و883 حالة تعاف.



وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 وفاة، و1008 إصابة و883 حالة شفاء.



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وأشارت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 26 ألفا و192، بينها 205 وفاة، و10 آلاف و156 حالة تعاف.

كمل أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيلها 2355 إصابة بفيروس كورونا و5235 حالة تعافٍ، هي المحصلة الأعلى لحالات الشفاء اليومية بالبلاد.



وأوضحت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 55 ألفا و262، بينها 36 وفاة، و25 ألفا و839 حالات تعاف.

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 291 إصابة، و111 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و790، بينها 15 وفاة، و5 آلاف و811 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.