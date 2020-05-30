وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، السبت، العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس، بعد استعادتها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.
وقالت الداخلية في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العثورعلى المقبرة، جاء بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الساعدية بمديرية أمن الجفارة، من قسم الهلال الأحمر بالزنتان، عن وجود مقبرة جماعية بمنطقة الساعدية قرب مسجد الزيتوني".
وأوضح أنه "تم تكليف دوريات البحث الجنائي رفقة النيابة العامة والهلال الأحمر، بالانتقال إلى المكان، وتم العثور على المقبرة وإخراج أربعة جثامين متحللة بالكامل تعود لرجل وامرأة وطفلين".
وأشارت الداخلية أنه "تم التعرف على الجثامين وهي لعائلة خليفة محمد الرخرى وزوجته وابنتيه، المبلغ عن فقدانهم منذ أكتوبر2019".
وذكر البيان أن العائلة كانت مختطفة من قبل عصابة إجرامية، دون مزيد من التوضيح.
وأكدت الوزارة أنها "ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بأمن المواطنين، وبأن القانون سيكون هو الرادع لمحاسبة هؤلاء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.