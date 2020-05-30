ليبيا.. العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، السبت، العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس، بعد استعادتها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وقالت الداخلية في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العثورعلى المقبرة، جاء بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الساعدية بمديرية أمن الجفارة، من قسم الهلال الأحمر بالزنتان، عن وجود مقبرة جماعية بمنطقة الساعدية قرب مسجد الزيتوني".

وأوضح أنه "تم تكليف دوريات البحث الجنائي رفقة النيابة العامة والهلال الأحمر، بالانتقال إلى المكان، وتم العثور على المقبرة وإخراج أربعة جثامين متحللة بالكامل تعود لرجل وامرأة وطفلين".

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وأشارت الداخلية أنه "تم التعرف على الجثامين وهي لعائلة خليفة محمد الرخرى وزوجته وابنتيه، المبلغ عن فقدانهم منذ أكتوبر2019".

وذكر البيان أن العائلة كانت مختطفة من قبل عصابة إجرامية، دون مزيد من التوضيح.

وأكدت الوزارة أنها "ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بأمن المواطنين، وبأن القانون سيكون هو الرادع لمحاسبة هؤلاء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.