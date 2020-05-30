لا نريد العودة للوراء.. وزير الصحة: سنحاسب من يخل بإجراءات السلامة ضد كورونا (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن قدرات المملكة الآن لمكافحة كورونا كبيرة جدا، وتخفيف الإجراءات مرهونة بوعي المواطنيين للتعامل مع كورونا. وأضاف الربيعة، في لقاء مع قناة العربية”، “من يخل بإجراءات مكافحة كورونا سيعيدنا للوراء، وسنعبر أزمة كورونا بسلام”. Advertisements وأكد وزير الصحة أن نسبة الشفاء من كورونا عالية لدينا بسبب طرق العلاج، وعلى المرضى عزل أنفسهم وعلى الجميع ارتداء الكمامة. وشدد وزير الصحة “يجب تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن، وسنحاسب من يخل بإجراءات السلامة ضد كورونا”. وختم وزير الصحة بقوله “إنه يجب على الجميع الالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر”.

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