شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3 مدن سجلت أكثر من ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. Advertisements وسجلت الرياض أعلى نسبة إصابات بـ 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تلتها محافظة جدة 247 ثم مكة المكرمة بـ 105 إصابات جديدة ثم الهفوف بـ 101 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة أنه تتم تسجيل (1870) حالة تعافٍ جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع المتعافين إلى 58,883 حالة.

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