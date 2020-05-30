شكرا لقرائتكم خبر عن خبير الطقس «الدليمي» يروي قصة إصابته بكورونا.. ويوجه رسالة للجميع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى الخبير في الطقس، منيف الدليمي، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن ظهرت عليه أعراض الفيروس حيث يتلقى العلاج والرعاية الطبية في أحد المحاجر الصحية بحفر الباطن.

وقال الدليمي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “تبين اليوم إصابتي بفيروس كورونا وذلك بعد أعراض في الحلق والمفاصل وصداع وحرارة قبل ثلاثة أيام، وقمت حينها بالذهاب إلى المستشفى وأجريت الفحوصات والمسحة الطبية ليتبين اليوم إصابتي المؤكدة بفيروس كورونا وأنا الآن في الحجر الصحي بمحافظة حفر الباطن”.

ووجه منيف الدليمي رسالة للجميع داعيا إياهم بالابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام حفاظاً على صحتهم، مؤكدا على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس.