«الصحة»: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا الـ 24 ساعة الماضية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارةالصحة تسجيل1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 1870 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 480 حالة وفاة.

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