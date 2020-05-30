شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: استمرار تعليق استقبال المراجعين.. وتقديم الخدمات «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكّدت “شركة المياه الوطنية” استمرار تعليق استقبال المراجعين في فروع مراكز خدمات العملاء بمختلف مناطق المملكة، لافتة إلى استمرارها في تقديم الخدمات عن بُعد من خلالفرعها الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد 920001744، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصًا على صحة عملائها وسلامتهم حتى عودة الأعمال لمسارها الطبيعي.