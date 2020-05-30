شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة»: دخول المقرات لحاملي «المواعيد الرسمية» فقط.. استمرار تقديم الخدمات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة استمرارها في تقديم خدماتها للمستفيدين عن بعد حتى تاريخ 29 شوال 1441 هـ، وبأنه لن يُسمح بالدخول لمقار النيابة إلا لمن يحمل موعداً رسمياً.

وقالت النيابة العامة في بيان توضيحي على حسابها الموثق بموقع “تويتر”: “حرصاً على صحة وسلامة الجميع تفيدالنيابة العامةعن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرُّج العودة لمقار العمل ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعداً بذلك“.