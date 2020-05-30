شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء منع التجول.. «توكلنا» يوضح طريقة الحصول على «تصريح الحالات الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” طريقة الحصول على تصريح خروج للحالات الإنسانية، وذلك أثناء فترة منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأشار التطبيق، في رده على استفسار أحد المغردين إلى أنه عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول؛ يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابع للأمن العام.

يذكر أن تطبيق “توكلنا” المُعتمد من وزارة الصحة أضاف في وقت سابق خاصية استخراج تصريح لممارسة رياضة المشي إلى الخدمات المتوفرة في التطبيق.