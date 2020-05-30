مصر تحدد 6 أماكن يجب ارتداء الكمامة فيها

وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو المترددين عليها، فيما سيعاقب كل من يخالف القرار بغرامة أقصاها أربعة آلاف جنيه مصري.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، الأماكن التي منع فيها القرار التجول بدون ارتداء الكمامة وهي "الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة".

وأوضحت مصادر أن "من يراقب أو يفرض الغرامات لعدم ارتداء الكمامة، هي أجهزة الشرطة، ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية، والعاملون بالمترو، لافتة إلى أن سائقي الحافلات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود، والبنوك والمنشآت الحكومية لن تسمح لهم أيضا بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث يعد هذا الرقم الأعلى في الوفات والإصابات بالوباء في البلاد.