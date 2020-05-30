مصر… الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة الجديدة

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم السبت، عن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، أن أغلب المحافظات تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من غد الأحد حتى الأربعاء المقبل.

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وتسجل درجات الحرارة اليوم 29 على القاهرة، و31 الأحد، وتصل إلى 40 درجة يوم الأربعاء المقبل، لتبدأ في الانخفاض بداية من الخميس المقبل.

وقال شاهين: "إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل حيث تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة، جنوب سيناء 42 درجة، شمال الصعيد 40 درجة، والجنوب 45 درجة". مشيرا إلى أن الطقس يتأثر بالمنخفض الجوي السوداني، ليمتد تأثيره ويكون أقل حدة من الموجة الحارة السابقة التي استمرت لـ9 أيام.

وأكد شاهين أنه من الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الموجة الحارة، الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والسواحل الشمالية المصرية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يومي الأربعاء والخميس.