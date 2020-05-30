إثيوبيا تستعد لتجهيز الأرض وراء سد النهضة قبل بدء الملء

وأكد المدير العام لوكالة خلق فرص العمل وتطوير المؤسسات في إقليم بينيشانغول غموز، بشير عبد الرحيم، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "أديس زيمن" الإخبارية أن أكثر من 2000 شاب سيقومون بتطهير الأراضي الممتدة على مساحة 1000 هكتار من خلال إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة خلف السد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأوضح بشير، أن 29 ألف بر إثيوبي خُصص لعمليات التطهير لكل هكتار من الأرض مشيرا إلى أن أربعين في المائة من عملية تطهير الأراضي ستنفذ من قبل شباب من مناطق حول السد بينما تبقى نسبة 60 في المائة المتبقية من العمل للمجتمعات الأخرى التي تبحث عن عمل في المنطقة.
ولفت المدير العام إلى أن أعمال التطهير ستتم مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار عدوى الفيروس التاجي.
واختتم بشير قائلا:"سيقوم السد بتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه كحد أقصى عند اكتمال عملية التعبئة.
وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الخميس الماضي، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
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