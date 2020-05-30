السعودية... تحديد شروط الصلاة في المسجد النبوي

وبحسب صحيفة "عاجل"، أوضحت الوكالة أنه سيتم اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، مشيرة إلى أن سعة المصلين داخل المسجد لن تزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية.
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وأكدت الوكالة أنها وضعت خطة لتعقيم المسجد النبوي وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة، مشددة على المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات أثناء القدوم للمسجد النبوي.
وخصصت الوكالة الأبواب التالية لدخول الرجال (باب الهجرة رقم 4 ، باب قباء رقم 5 ، باب الملك سعود رقم 8 ، باب الإمام البخاري رقم 10 ، باب الملك فهد رقم 21 ، باب الملك عبدالعزيز رقم 34 ، باب مكة رقم 37 )، كما تم تخصيص الأبواب التالية لدخول النساء ( باب رقم 13، باب رقم ١٧ ، باب رقم 25 ، باب رقم 29 ).
وعملت الوكالة على وضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين وتعليق حضور الأطفال للمسجد النبوي، واستمرار رفع حافظات ماء زمزم وإيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته.
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