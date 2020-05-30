رجاء الجداوي تخرج عن صمتها وتعلق لأول مرة على "شائعة وفاتها"

وقالت الجداوي، في تصريحات مع "اليوم السابع"، إن الخبر أصابها بضيق شديد من وجود أشخاص يحملون بداخلهم هذا السواد غير المبرر، داعية الله أن "يزيح الغشاوة من قلوبهم ويرون الحق" خاصة وأنها تلقت مكالمات حب واطمئنان من أشخاص لا تعرفهم من مختلف الدول العربية في السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا وغيرهم.

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وأضافت: "حتى اليمن التي رغم الظروف التي يعانيها أهلها من حروب وفقر فوجئت باتصالات من أناس ليس لديها أي صلة بهم سوى حبهم الشديد لها".

وأشارت رجاء الجداوي، إلى عدم استطاعتها حصر جميع الفنانين الذين قاموا بالإتصال للاطمئنان عليها عن طريق ابنتها أميرة إلى جانب عدد كبير من المساعدين والعمال بالإضافة إلى صديقاتها من خارج الوسط الفني وعلمت بكم حب الناس لها الذين عبروا عنه علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفنانة المصرية استقرار حالتها الصحية وأنها تتلقي العلاج وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي تتبع مع كل المرضى داخل غرفة مثل باقي الغرف بلا تمييز وبنفس القدر من الرعاية والاهتمام.

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وسخرت ممن أشاعوا بأنها تلقى رعاية مميزة زائدة قائلة: "هيهتموا زيادة ازاي .. هيزودوا الجرعة؟ علشان أموت؟ ..كله زي بعض سواسية غني وفقير لا يميز المرض بينهم".

وأضافت رجاء الجداوي، أنها عندما أصيبت بارتفاع في درجة حرارتها في يوم ٢٧ رمضان واعتقدت أنها ربما قد تكون أصيبت بضربة شمس خاصة أنه كان يوما حارا وعندما تناولت خافض حرارة ولم تنخفض حرارة جسمها اتصلت بالإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي اللذان استشارا أطباء عن كيفية التصرف وأجرت أشعة على الصدر أولا ووجدوا جزء من الرئة مصاب.

وأوضحت أنها أتمت إجراءات دخلوها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالإسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن" كأي مريضة ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر خاصة أنها كانت في حالة إعياء وإرهاق شديدين وأنها الآن تكمل علاجها وحالتها جيدة وتحمد الله كثيرا.

وكان نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، حسم الجدل المثار خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بفيروس "كورونا" المستجد. ونفى زكي هذه الشائعة، مؤكدا أن رجاء الجداوي بصحة جيدة، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى العزل بالإسماعيلية.