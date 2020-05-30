فيديو كويتية شهيرة تصف المصريين بـ"الخدامين" يثير ضجة... ودعوات للتدخل

وقالت ريم الشمري، في فيديو لها، "هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا.. الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب".

وأضافت: "المصريون ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم"، مشيرة إلى أن "العيب على حكومة الكويت ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع".

وتابعت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم.. اتخسون".

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وانتشر فيديو الشمري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن رواد "تويتر" هاشتاج بعنوان "ريم الشمري" حصل على المركز الثالث ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولا في مصر.

فما دعا عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الحكومة الكويتية إلى

ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لايعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق ، لايكفون عن التطاول علي شعب مصر العظيم وقيادته ، البعض يعايرنا ويتطاول علي بلدنا ويتهجم علي قيادتنا وحكومة الكويت صامته ، والخارجيه المصريه صامته ، نحن — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

ضد مصر، بعد سلسلة تهجمات من بعض الأشخاص الكويتيين على العمالة المصرية في الكويت.