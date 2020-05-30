"يا عندي يا عند المنسق".. مواجهة فلسطينية إسرائيلية جديدة

وأكد المركز الفلسطيني لـ"الإعلام"، صباح اليوم السبت، أن الحملة الرقمية الإلكترونية جاءت لمواجهة المحتوى الإسرائيلي، ممثلة بصفحة "المنسق"، القائم عليها فريق "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية".

وغرد النشطاء الفلسطينيون عبر هاشتاغ "#يا_عندي_يا_عند_المنسق"، تعبيرا منهم عن رفض متابعة أصدقائهم لصفحة المنسق الإسرائيلي، أو المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، داعين إلى إلغاء الإعجاب بالصفحة، وعدم متابعة منصات الاحتلال الإعلامية.

ويعزى الهدف الحقيقي من الحملة إلى فكرة تقليل عدد أصدقاء حساب المتابعين لصفحة "المنسق" التي رأوا أنها مجرد وسيلة لاستغلال الشباب، ومحاولة تجنيدهم، أو استخلاص معلومات منهم.

واحتفلت صفحة "المنسق" الإسرائيلي الناطقة باللغة العربية، أو صفحة أدرعي، مؤخرا بتجاوز عدد متابعيها أكثر من 600 ألف معجب ومتابع، الأمر الذي يعتبره النشطاء أمرا خطيرا، ومحاولة لاختراق الوعي الفلسطيني والعربي.

ورأت وكالة "دنيا الوطن" أنه ليس فحسب صفحة أفيخاي أدرعي، ولكن هناك صفحات إلكترونية يجب أن تشملها الحملة، من بينها صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية.