بأسلوب داعش.. مليشيا حفتر تفخخ منازل المدنيين

أنقرة/ الخليج 365- مليشيا حفتر تفخخ المنازل في المناطق التي اضطرت للانسحاب منها

-اكتشاف 280 قنبلة مصنوعة يدويا، وأكثر من 600 عبوة ناسفة معظمها مزروع في منازل

- خبراء أمنيون يؤكدون أن هذا التكتيك استخدم سابقا من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

بأسلوب تنظيم داعش الإرهابي، تفخخ مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المنازل في المناطق التي اضطرت للانسحاب منها، على وقع هزائمها أمام قوات الجيش الليبي في معارك عملية "عاصفة السلام".

وقال خبراء أمنيون للأناضول، إن مليشيا قوات الانقلابي حفتر، زرعت آلاف المتفجرات داخل منازل جنوبي العاصمة طرابلس قبل انسحابها منها، ما تسبب بمقتل العديد من المدنيين، مؤكدين أن هذه المليشيا تتبع أسلوب داعش الإرهابي.

ويواصل الجيش الليبي تحقيق مكاسب مهمة في إطار عملية عاصفة السلام التي أطلقتها الحكومة غربي البلاد.

وعلى وقع هذه العملية، تستمر مليشيا حفتر في الانسحاب نحو الجنوب، متكبدة خسائر فادحة.

غير أن مليشيا حفتر التي لم تتردد في استهداف العديد من الأهداف المدنية من المستشفيات إلى الأسواق، تستمر في اعتداءاتها الدنيئة حتى خلال انسحابها متقهقرة أمام ضربات الجيش الليبي.

وفي هذا الإطار، تقوم هذه المليشيا، بتفخيخ المنازل قبل مغادرتها المنطقة، عبر زرع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويا، ما يشكل خطرا على أرواح المدنيين العائدين إلى منازلهم.

وبحسب مسؤولي الحكومة الليبية، تم اكتشاف 280 قنبلة مصنوعة يدويا، وأكثر من 600 عبوة ناسفة، زرعت غالبيتها في منازل المدنيين من قبل مليشيا حفتر.

Advertisements

ورغم حظر دخول المدنيين إلى تلك المناطق؛ إلا عددا كبيرا من المدنيين قتلوا بتلك المتفجرات بعد دخولهم إلى منازلهم بغرض تفقدها، بحسب المسؤولين.

ويتوقع المسؤولون الليبيون أن مليشيا حفتر زرعت آلاف الألغام والعبوات الناسفة بمناطق جنوبي طرابلس، فيما يؤكد خبراء أمنيون أن "هذا التكتيك استخدم سابقا من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي".

وفي غضون ذلك، علمت الخليج 365 بمقتل 21 جنديا وإصابة 18 آخرين في صفوف الجيش الليبي خلال عمليات تفكيك الألغام والمتفجرات في هذه المناطق، خلال الفترة الماضية.

- الأمم المتحدة تكشف عن تفخيخ منازل المدنيين بالمتفجرات

بدورها كشفت الأمم المتحدة، هي الأخرى عن استهداف المدنيين بالمتفجرات.

ففي 25 مايو/ أيار الحالي، أدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، المليشيا التابعة لخليفة حفتر، إثر مقتل وإصابة مدنيين في منطقتي عين زارة وصلاح الدين في طرابلس جراء متفجرات تلك المليشيا.

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 27 من الشهر ذاته، قيام مليشيا حفتر بتلغيم المناطق السكنية في طرابلس.

من جانبها، أعربت كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف"، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، عن قلقها من الأخبار المتداولة عن مقتل وإصابة مدنيين جراء المتفجرات بمنطقتي عين زارة وصلاح الدين جنوبي طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.