العراق.. مقتل "إرهابي" وإصابة آخر في كركوك

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، السبت، مقتل "إرهابي" وإصابة آخر، خلال اشتباكات بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقالت "خلية الإعلام الأمني" التابعة للجيش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن قوات من الجيش اشتبكت مع "إرهابيين" اثنين خلال محاولتهما الاقتراب من قرية "المقام" في محافظة كركوك.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش قتلت أحدهما فيما فر الآخر بعد إصابته، مشيرة أن قوات الجيش تمشط المنطقة بحثاً عنه.

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ولم يفصح البيان، عن هوية القتيل والمصاب، لكته لفت إلى أن القوات الأمنية عثرت في مكان الاشتباك على بندقية كلاشينكوف، وقاذفة " RBG7".

وخلال الأشهر الأخيرة زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.