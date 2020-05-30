شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الإعلام الأمني: مقتل إرهابيّ وإصابة آخر في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، مقتل إرهابي وإصابة آخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام في كركوك بالعراق. وذكر بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"إرهابياً قتل وأصيب آخر ضمن قاطع الفوج الثاني في اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك". Advertisements وأشار البيان إلى أن"القوات الأمنية اشتبكت مع الإرهابيين الاثنين ولا يزال البحث جارياً عن الإرهابي المصاب"، مبيناً أن القوات الأمنية عثرت على سلاح الإرهابي المقتول وهو بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7".

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