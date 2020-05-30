شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى محافظة قلقيلية شمال غربى الضفة الغربية، وأوضحت الكيلة - فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الإصابة سجلت لمواطن يبلغ من العمر 56 عاماً من بلدة حجة في قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626 حالة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 37 حالة شفاء من فيروس كورونا في مدينة القدس ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 523.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جاليتها في عديد من الدول، ارتفع إلى 99 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة في السعودية.

Advertisements

وأضافت الوزارة -في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- الخميس الماضى، أنه تم تسجيل 105 إصابات جديدة بالفيروس بين جالياتها في قطر والكويت وبذلك يصبح إجمالي الإصابات في الخارج 1717 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تسلم 20 جهاز تنفس اصطناعي تبرعت بها مؤسسة روزانا الأسترالية بدعم من الحكومة الأسترالية، لبناء قدرات شعب فلسطين وإمكانياته لمواجهة فيروس "كورونا"، ورفع كفاءة القطاع الصحي في وجه اية موجة قادمة من الفيروس.