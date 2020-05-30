هل فيتامين سي يقي ويشفي من كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بين لحظة ولحظة يخرج خبر جديد عن كورونا يدعم آراء معينة ووبعد دقائق يخرج آخر يفند وجهات النظر تلك.



فمن منا لم يتناول فيتامين سي حتى يقيه من كورونا ويقوي مناعته لكن خرج علينا الدكتور صلاح زين الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، برأي جديد عن مدى فائدة فيتامين سي ودي وغيرها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال صلاح زين الدين خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن تناول هذه الفيتامينات يعتبر "تقاليع على الفاضي"، ولا فائدة ترجى منها ولا تستند هذه الاشياء إلى حقائق علمية إنما هي وجهات نظر ومجرد محاولات وأنهذه الفيتامينات لا تمنع الإصابة بكورونا ولا تعالج المرض أبدا وليس لها معنى.

وأضاف: هناك اعتقاد أن الزنك من الممكن أن يفيد المريض مع بعض الأدوية التي يتناولها لكنه لا يحمي ولا يمنع الإصابة، أما المكملات الغذائية مثل فيتامين سي وغيره لا تحمل أي إفادة صحية تذكر من ناحية الحماية من الإصابة من العدوى.

وانهى كلامه قائلا: هذه مجرد افتراضات طبية تعتمد على أنه لا يوجد مفاعيل سلبية مهمة ومأخوذة من مبدأ المحاولات فقط.