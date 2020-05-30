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وتابع "مشروع ميليشيات الحوثي ووراؤه إيران هو مشروع قتل الشعب اليمني، وسنقف ضده ومستمرون في التصدي له، ولن يزيدنا سفكهم للدماء إلا قوة وصلابة".
ووجه رسالة إلى الجنود اليمنيين في ميادين المعارك قائلا "الشرعية اليمنية ماضية في اجتثاث المشروع الحوثي وموعدنا صنعاء"، مؤكدا أن النصر قريب.
وقُتل 7 ضباط وجنود بينهم نجل رئيس أركان الجيش اليمني، إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مأرب أثناء اجتماع قيادة الجيش في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، فيما قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، "إن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به "ميليشيا الحوثي" المتمردة لن تذهب هدرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل نجله... رئيس الأركان اليمني يوجه رسالة إلى الجيش للاستعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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