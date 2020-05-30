"تيك توك" يصل إلى الاستوديو الخاص بهواتف المستخدمين

وصرح السخاروي، لصحيفة "الوطن" المصرية بأن "تيك توك" يسعى إلى التربع على عرش مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدفعه إلى تطوير نفسه بشكل دائم ودوري، ويلبي احتياجات مستخدميه بشكل أكبر من باقي المواقع.
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وأكد خبير أمن المعلومات أن مثل تلك التطبيقات، تحصل على العديد من الصلاحيات، التي من شأنها الإضرار بالمستخدمين فيما بعد، عبر استخدامها للميكروفون، وبيانات المستخدمين بشكل موسع، ومن الممكن استخدامها مستقبلا.
يذكر أن شركة "بايتيدانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، حققت أكثر من 17 مليار دولار من الإيرادات، فيما بلغ صافي أرباحها خلال العام الماضي، ما يزيد على 3 مليارات دولار.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن هذه البيانات التي كشف عنها أشخاص مطلعون على نتائج أعمال الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم، تعكس قدرتها على النمو بمعدل سريع رغم الجائحة التي قوضت العديد من الأنشطة التجارية عالميًا.
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