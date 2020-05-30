شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا من ذوى الاحتياجات الخاصة فى القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم السبت، شابا من ذوى الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط فى البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اطلقت النار على الشاب البالغ من العمر 30 عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية - الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة، مضيفة أن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض ومنعت أحدا من الاقتراب منه، ما أدى إلى مقتله.
في سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز جبارة العسكري اطلقت النار على شاب يبلغ من العمر31 عاما، ما أدى إلى إصابته في قدمه.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، كما أغلقت جميع مداخل محافظة بيت لحم.
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