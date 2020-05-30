شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن القبض على أحد قادة داعش جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الداخلية العراقية ، أن عناصر مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد ، تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابى، اليوم السبت، كان ينوى تفجير عبوتين ناسفتين جنوب بغداد. وأضافت - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن الإرهابي كان مصابا في أحداث تحرير الموصل .. موضحة أن القوة تمكنت من الوصول إلى عبوتين ناسفتين جاهزتين للتفجير في منطقة السعيدات جنوب بغداد كان هذا الإرهابي ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن عائلته إرهابية ، حيث أن لديه ثلاثة أخوة فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عربة مفخخة في منطقة عرب جبور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية تعلن القبض على أحد قادة داعش جنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.